Lettre aux électeurs, aux militants de Droite à Saint-Paul

Ce dimanche 23 septembre 2018, Saint-Paul vient de vivre un tournant politique : LA DROITE INEXISTANTE DANS UNE ELECTION.



Que s’est-il passé ?

Que devons-nous penser ?

Que faire ?

Comment réagir et agir ?

Devons-nous capituler ou nous réveiller ?

Allons-nous laisser la gauche reprendre la main sur Saint-Paul ?



Nous, militants de la droite à Saint-Paul, un petit groupe, nous décidons de prendre les choses en main.



Le constat est clair, simple, infligeant et sans appel.

Les militants de la première heure que nous sommes, ceux qui ont aidé à mettre en place les hommes et les femmes politiques en 2014 à Saint-Paul, nous nous sentons trahis.



Aux législatives partielles de ce dimanche 23 septembre 2018, nous avons essuyé un revers. La droite est inexistante sur l’échiquier politique à Saint-Paul. Nous pouvons nous poser la question y’ a-t-il un pilote dans l’avion ou assistons-nous à Saint-Paul à la dérive du bato fou ?

Existe-il une famille politique de droite à Saint-Paul ?



Ce dimanche nous avons reçu un lourd avertissement, un début d’AVC

Allons-nous laisser le champ libre à Emmanuel Séraphin, qui se sent l’homme fort de cette élection sur Saint-Paul (les résultats sur Saint-Paul peuvent l’aider à le croire).



Mais NON,

Nous disons STOP à l’hémorragie.

Nous disons qu’il est temps de se réveiller et de se prendre en main.

Nous disons qu’il est temps de se couper des mauvaises branches, des branches pourries, de celles et ceux qui sont la cause de cette situation moribonde à Saint-Paul.



EN ce début de semaine et entre les 2 tours de vote nous déclenchons un APPEL AU SURSAUT DES ELECTEURS DE DROITE DE SAINT-PAUL.



Nous appelons dès ce dimanche 30 mars 2018 à un sursaut et à une forte mobilisation pour voter pour un député de droite en la personne de Jean Luc Poudroux.



Après cette échéance, nous appelons à une prise de responsabilité des militantes et des militants de droite pour dire non au fatalisme. Nous ne devons pas laisser la situation perdurer jusqu’en 2020.



Nous devons dénoncer la trahison du maire de Saint-Paul, de sa fille et de quelques élus alimentaires de ce dimanche 23 septembre 2018.

Nous devons prendre nos responsabilités et proposer une alternative pour sauver SPOL2020.



Nous faisons le choix de ne pas choisir.



Il n’est pas question pour nous de choisir un candidat plutôt qu’un autre. Il est trop tôt et l’erreur pourrait se retourner contre la droite.

Nous faisons le choix de dénoncer ce qui ne va pas à droite ? tout ce qui sera contraire à nos valeurs et au respect des règles de bonne conduite de la famille plurielle de la droite.



Nous analyserons tout ce qui se passe à Saint-Paul au travers des décisions municipales, des prises de position, des manquements dans le respect de nos valeurs de droite mais aussi dans le souci du respect de la population.



Nous déclencherons ici les alertes lorsque nous estimerons utile de le faire.



Nous vous remercions de nous faire part de votre avis pour nous aider à construire ensemble la droite que nous souhaitons pour 2020. Chaque Saint-Paulois de conviction de droite aujourd’hui doit prendre sa place dans la réflexion.



Nous apporterons à notre manière notre contribution et nous verrons la traduction sur le terrain.



Pour ce dimanche 30 septembre 2018, nous invitons les électeurs de droite de la 7ème circonscription à un sursaut républicain. Les électeurs de droite doivent donner le coup de volant nécessaire pour reprendre la ligne droite.



Merci à vous et rejoignons-nous dans la réflexion.