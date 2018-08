Courrier des lecteurs Lettre aux Autorités Saint-Pauloises (Sous-Préfet, Maire, Elus, ...).

Mesdames, Messieurs les Elus, Monsieur le Maire, Monsieur le Sous-Préfet, Suite à l’arrêté du Maire de Saint-Paul, Joseph SINIMALE, arrêté n°AM 18081047 portant interdiction d'organiser des événements festifs susceptibles de troubler la tranquillité publique dans l'enceinte du restaurant la BOBINE, NOUS, les membres du Collectif de Défense du DPM,

les membres de l'Union des Réunionnais en colère,

les membres des 100 Papangues saluent la sage décision nécessaire à l'apaisement des esprits aux abords des Paillotes de la plage. Au delà de l'interdiction d'organiser les soirées festives du jeudi soir nous retenons la position ferme du 1er Magistrat de la ville de vouloir le respect de la LOI. En reconnaissant dès son introduction l'ordonnance du 16 mars 2018 du juge des référés du Tribunal Administratifs de La Réunion ordonnant la suspension des arrêtés municipaux de juillet et Août 2017 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime au profit de six établissements de plage,

En faisant référence aux différents courriers adressés par le CDDPM depuis le début de semaine,

En reconnaissant que les manifestations festives du Jeudi soir de la part de la BOBINE sont de nature à renforcer les tensions existantes et constituent in facto à une provocation arrogante, Monsieur le Maire de Saint-Paul reconnaît la situation illégale des 6 établissements de la plage et souhaite l'apaisement dans l'attente des décisions de justice.

Monsieur le Maire de Saint-Paul reconnaît la situation illégale des 6 établissements de la plage et souhaite l'apaisement dans l'attente des décisions de justice. De part ce geste d’apaisement, aucune manifestation n'a de raison d'être pour revendiquer la libération du DPM dans l'attente des décisions de justice. Tout en faisant confiance à notre justice mais restant très vigilants sur l'avenir les membres des différentes entités s’engagent à ne pas venir troubler l'ordre public aux abords des paillotes de la plage.

Cependant, le combat continue sur d’autres terrains, d'autres dossiers sur le DPM. Nous poursuivons notre démarche de transparence et d'alerte des situations qui nous semblent ne pas être conforme à la LOI mais surtout à notre environnement, notre lagon, notre biodiversité, notre récif corallien.

Dans les semaines à venir, nous alerterons les élus Saint-Paulois sur leur manquement de contrôle dans la gestion du DPM qui passe par sa SPL TAMARUN, mais aussi de toutes les occupations illégales sur le littoral Ouest.

Nous restons à la disposition du Sous-Préfet et du Maire de Saint-Paul pour mettre sur la table tous les dossiers, toutes nos revendications et de définir un calendrier de résolution.

