Lettre au président du département

Le Secrétaire Départemental du SDUCGR-FSU à Monsieur le Président du Conseil Départemental Cyrille MELCHIOR. Objet : Situation de la crèche départementale de Saint Denis. Monsieur le Président, Dans un courrier, des agents de la crèche départementale de Saint-Denis ont attiré notre attention sur leurs situations de fonctionnement ainsi que sur des conditions de travail qui ne permettent pas de répondre aux besoins et au bien être des enfants avec bienveillance. Cet état de fait a déjà fait l'objet de signalements de leurs parts auprès de vos collaborateurs. Après le service des bourses de la direction de l'Éducation, le manque de dialogue social au service financier, le mal être et la souffrance chez les Travailleurs d'actions sociales (TAS), l'histoire se répète, avec les personnels de cette crèche. Pour ne citer que : 1/ Mauvaises conditions d'accueil des enfants: - absence d'eau chaude, - utilisation de gants usagers, - utilisation du papier médical (plastifié) pour changer et essuyer les bébés et les enfants lors du change. 2/ Non respect du rythme du développement de l'enfant : - matériel non adapté aux enfants porteurs de handicaps, - faire manger deux enfants en même temps, - etc. Il semble que ces problématiques sont liées par le manque de communication, de réunions, d'échanges, de soutien à la parentalité, d'équité entre chaque famille mais aussi le personnel. Cette absence de cohésion entre chaque membre de la direction ne permet pas d'offrir aux enfants un accueil de qualité et un climat serein. Il est à signaler qu'un agent est en situation de burn-out. Cette situation fera certainement l'objet d'un contentieux. Nous apprécions votre intéressement à la qualité de vie au travail de vos personnels dans votre courrier à leur intention. Cependant vos louables intentions doivent se traduire dans les faits et dans les situations portées à votre connaissance. En bon père de famille, les réponses doivent être apportées à la souffrance de ces agents. Nous avons l'impression que dans les services du département, une crainte profonde s'est installée chez les agents du fait des pressions exercées à leur encontre. Le bureau du SDUCGR-FSU, vous demande une audience, accompagné des agents afin de vous exposer plus amplement cette situation malheureuse dans cette structure chargée d'accueillir la petite enfance. Il y va de la sécurité de tous, surtout des enfants confiés par leurs parents. Bien à vous Le secrétaire départemental, Léandre BILLAUD. SDUCGR-FSU





