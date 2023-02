Communiqué Lettre au ministre chargé des Outre-mer : "Notre avenir sur l'île est entre nos mains !"

Le collectif Oasis Réunion interpelle Jean-François Carenco sur le thème de l'autonomie autosuffisance alimentaire durable. Par NP - Publié le Vendredi 17 Février 2023 à 10:55

"Nous avons appris, mais hélas trop tard pour vous proposer une courte rencontre en préfecture, que vous êtes présent durant trois jours à La Réunion. Nous avons pris connaissance du programme détaillé de votre visite officielle et constatons avec satisfaction que vous avez prévu d'y aborder à plusieurs reprises le sujet primordial de l'autonomie alimentaire de l'île que les 40 000 citoyens consommateurs - qui ont signé le Manifeste d'OASIS RÉUNION (*) et que nous représentons - considèrent comme vital dans le contexte de crise énergétique mondiale qui frappe désormais La Réunion de plein fouet.



Nous sollicitons officiellement un entretien avec vous et vos conseillers en visioconférence, dans les prochaines semaines, dès que votre emploi du temps vous le permettra et avant le grand webinaire que nous organisons le Samedi 22 avril 2023 et les deux conférences-débats que nous programmons les dimanches 14 et 21 mai 2023 dans le cadre de la Foire Agricole de Bras-Panon, toujours sur cette thématique.

Le webinaire du 22 avril portera justement sur le thème « Sécurité et qualité alimentaires durables, équitables et solidaires à La Réunion » avec la participation de sept experts et scientifiques du CNRS, de l'INRAE, de l'INSERM, membres du comité de soutien au projet OASIS RÉUNION (voir leurs textes ici) dont les travaux sont reconnus internationalement.



Certains d'entre eux ont même tenu à venir faire un voyage d'étude sur l'île durant plusieurs semaines pour parfaire leur travail prospectif. Nous savons, parce que vous l'avez affirmé lors d'un webinaire sur l'Autonomie Alimentaire de l'Outre-Mer, que vous attachez beaucoup d'importance à l'action citoyenne dans la mesure où elle doit y assumer un rôle déterminant avec des comportements d'achat et de consommation de plus en plus éco-responsables, ce à quoi notre collectif s'emploie avec des résultats encourageants depuis bientôt 6 ans.



Nous devions déjà rencontrer votre prédécesseur Monsieur Sébastien Lecornu, lequel avait dû annuler sa venue pour des raisons liées à la crise sanitaire. Nous sommes convaincus que vous réserverez une suite favorable à notre demande, et vous souhaitons un bon séjour sur une île - classée au Patrimoine mondial par l'Unesco en 2010 - qui présente une des plus belles diversités végétale et humaine de la planète avec une mixité cultuelle et culturelle exemplaire aussi harmonieuse qu'enrichissante."



Bernard Astruc - Yvette Duchemann - Marie-Claire Duchemann Vizier

Co-coordinateurs du collectif citoyen OASIS RÉUNION