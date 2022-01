Courrier des lecteurs Lettre à Robert Ménard

Par Alain Nivet - Publié le Jeudi 20 Janvier 2022 à 10:50

Pour me situer, j' habite la Réunion et je vous ai écrit un courrier de félicitations au sujet de votre initiative de baptiser une rue Hélie Denoix de Saint Marc Il faut dire que je suis Pied Noir . Pour me positionner, je milite en faveur de Eric ZEMMOUR, et j'ai des relations personnelles avec le député européen RN André Rougé que j'ai connu au RPR avec Jacques Chirac. A un moment vous avez soutenu Eric ZEMMOUR, puis vous vous êtes ravisé en revenant à vos premières amours : Marine Le Pen. Je connais votre parcours, et suis conscient que vous lui êtes redevable de votre élection à la mairie de Béziers Seulement voilà ! Votre revirement soudain et affiché, sème le doute dans le landernau, et annihile votre parole . Je soutiens Robert Ménard, mais en l'occurrence, je suis décontenancé. Ma requête : pour assurer un certaine sérénité au sein de nos partis politiques qui ont beaucoup de points communs, il serait judicieux, si je puis me permettre , de calmer le jeu; Tout est dans votre discours. EZ et MLP se retrouveront au deuxième tours. L'un a besoin de l'autre; Tout en conservant votre engagement, il serait judicieux que vous trouviez une formule ménageant l'un et l'autre; Cordialement, Bonjour monsieur Ménard.