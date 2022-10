Courrier des lecteurs Lettre à Philippe Naillet

Par Daniel Toussaint, Dionysien - Publié le Lundi 17 Octobre 2022 à 17:51

A la présidentielle 2022, vous avez voté Macron au 2nd tour. Heureux vous l'avez été du moment vos € 6000,00 net sont assurés grâce au peuple (assemblée nationale). Macron est, restera un manipulé du monde de la finance ! Semble t-il que vous travaillez plus qu'un ouvrier, un salarié, bref ? Le projet de loi de finances pour 2023 (PLF 2023) est en discussion et mercredi 19 octobre courant les débats auront lieu. Depuis le début de l'examen du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, le gouvernement est en difficulté. Les oppositions sont parvenues à faire adopter plusieurs amendements contre son avis. L'exécutif doit maintenant décider s'il les intégrera au texte final, qu'il devrait faire adopter sans vote via 49-3. L'exécutif doit maintenant décider s'il les intégrera au texte final, qu'il devrait faire adopter sans vote via 49-3. Espère que votre analyse, lucidité vous amèneront à voter contre le système politique de Macron , en remettant la balle au centre afin qu'une dissolution serait actée.

Dionysien et électeur sur la 1ère circonscription votre vote sera scruté de tous où la rumeur court que vous êtes socialiste - Macron compatible.!!!

Me permets de vous rappeler que vous n'avez jamais répondu à mes méls qui restent nuls et non avenus !

Bien cordialement; Bonjour monsieur Naillet Philippe,