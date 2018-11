Courrier des lecteurs Lettre à Mme Annick Girardin, ministre des Outre-Mer

Madame,



vous avez le courage de venir cette semaine à La Réunion dans les conditions que vous connaissez et je vous en félicite, vous avez aussi eu le courage de reconnaître que La Réunion était la région la plus inégalitaire de notre République.



Ce qui m’amène à vous dire qu’à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles que je vous propose ci-après:



- Mise en place d’une zone franche de toute l’île qui verrait supprimer toutes les taxes ou impôts des sociétés mais aussi des particuliers à destination de l’Etat (impôts sur les sociétés, impôts sur les revenus, taxe d’habitation, taxe foncière et sans doute bien d’autres…) tout en conservant la part actuelle de nos collectivités territoriales qui en aurait la gestion.



Cette mesure aurait l’avantage de pérenniser nos entreprises locales et d’aspirer vers nous les entrepreneurs de la région (Maurice, Madagascar, AFS…) qui aurait ainsi une porte d’entrée formidable et à moindre coût sur l’Europe mais aussi tous les entrepreneurs métropolitains dont le business permet une délocalisation géographique de l’Hexagone. Je pense par exemple aux centres d’appel qu’on irait plus chercher au Maroc, Tunisie, Maurice ou autres…



- Augmentation d’autorité du smic de 20% à la charge des entreprises en contre partie des bénéfices de la zone franche.



- Baisse d’autorité des loyers de 20% à la charge des propriétaires en contre partie des bénéfices de la zone franche qui permettrait aussi une stabilisation voire une baisse du prix du foncier qui est exponentiel dans notre île.



- Restauration des APL, qui serait une mesure symbolique puissante, à la charge de nos collectivités territoriales dont la suppression a été vécue par tous les Réunionnais comme une véritable agression contre les plus pauvres d’entre nous.



- Restauration de l’ISF, qui serait une mesure symbolique puissante, au bénéfice de nos collectivités territoriales dont la suppression a été vécue comme une grande injustice pour tout le monde sauf, bien entendu, par ceux qui ne la paient plus.







Richard Pierrat

