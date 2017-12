Courrier des lecteurs Lettre à Mme Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités Résister à l’obligation vaccinale

Chère Mme Buzyn,



Les vaccins ne sont pas sûrs, pas plus que n'importe quel médicament. Fi du principe de précaution, vous nous obligez à injecter à nos bébés des cocktails de mercure, aluminium, cellules animales, humaines, formaldéhyde. Si les vaccins étaient si sûrs, Mme Buzyn, expliquez-moi pourquoi:



- il y a aux USA un Programme National d'Indemnisation pour dommages vaccinaux ? Ce « tribunal des vaccins » a versé plus de 2,5 milliards de $ entre 1989 et 2013 aux victimes.



- il y a aux USA le VAERS, système de déclaration des effets secondaires (ES) des vaccins ?



- figurent sur les notices des vaccins des ES dont certains, gravissimes, ne sont jamais débattus dans les médias « mainstream »?



- selon la Revue Du Praticien, moins de 10 % des ES des vaccins sont rapportés ?



- la Cour Européenne de Justice a entériné le lien entre sclérose en plaques (SEP) et vaccination contre l'hépatite B et rendu un jugement de principe selon lequel « un faisceau d'indices graves, précis, concordants peut sans consensus scientifique, lier vaccin et SEP ? »



- la Cour Suprême des USA a estimé en 2011 que les vaccins sont inévitablement dangereux ?



- en Suède l'obligation vaccinale est anticonstitutionnelle par graves problèmes de santé ?



- injecter aux nouveaux nés un vaccin anti-hépatite B, maladie qui ne se contracte que par voix sexuelle ou sanguine ?



- les vaccins obtiennent leur AMM sans que soient requis des critères de toxicité, de cancérogenèse, ou de pharmacocinétique ?



Madame Buzyn, vous celez la vérité lorsque vous parlez de 10 décès par rougeole entre 2008 et 2017 : 7 d’entre eux, immunodéprimés, ne pouvaient être vaccinés. La confiance ne reviendra pas par la coercition. Comment avoir confiance en vous qui avez travaillé plus de 13 ans dans l'industrie pharmaceutique ? Comment avoir confiance en la parole d'experts et autres professionnels de santé qui prennent la parole dans les médias pour défendre cette obligation alors qu’ils ne respectent pas la loi, qui les oblige à déclarer leurs liens avec les entreprises et établissements des produits de santé ?



Madame Buzyn, vous allez imposer un texte qui va à l'encontre de plusieurs Lois :



- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme . Article 3 : « Tout individu à droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne »



- La Cour européenne des Droits de l'Homme le 9 juillet 2002 a précisé que la vaccination obligatoire en tant que traitement médical constitue une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne .



- L'obligation vaccinale est contredite par le code civil, article 94 - 653 du 29 juillet 1994 selon « le principe du respect de l'intégrité du corps humain ».



- L'obligation vaccinale est en contradiction avec le code de déontologie médicale et l'article 36 « tout acte médical requiert le consentement libre et éclairé des personnes ».



- Toute obligation vaccinale est contraire aux arrêts de la Cour de Cassation du 25/02 et 11/10/1997 : « Les praticiens doivent être en mesure de prouver qu'ils ont fourni aux patients une information loyale, claire, appropriée et exhaustive au moins sur les risques majeurs et la plus complète possible sur les risques les plus légers. Cette information a pour but de permettre aux patients de refuser la vaccination proposée en estimant que les risques sont supérieurs aux bénéfices escomptés ».



- Toute obligation est annulée par la Loi Kouchner, article 11 modifiant l'article 1-111-14 du CSP : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut-être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut-être retiré à tout moment »



- A l'âge de 6 ans l’État français est dans l'obligation de scolariser les enfants. La scolarisation ne peut constituer un motif d'obligation vaccinale.



Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui regardent sans rien faire.



Très confraternellement, Dr Bruno Bourgeon, président d’AID Lu 74 fois





Dans la même rubrique : < > ​La FSU (SNUIPP, SNES, SNEP, SNUEP) et l’UNEF majoritaires à l’ÉSPE Petite mise au point sur le comparatif retraites salaires