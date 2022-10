Courrier des lecteurs Lettre à Jean-Hugues Ratenon

Par N.P - Publié le Mardi 4 Octobre 2022 à 17:16

Lors de votre déplacement au centre de rétention du port, vous dîtes vouloir "éviter les tensions entre les populations mahoraise et réunionnaise" alors que vous prouvez le contraire lors de vos interventions a l'assemblée nationale et vous rester indifférent aux différents maux des Mahoreunionnais. Combien de Mahorais subissent des propos injurieux, haineux, raciste à La Réunion sans qu'aucun élue n'as pris la parole publiquement pour dénoncer les propos dont nous sommes victimes ? A chaque problème, c'est à nous de nous expliquer, de nous défendre devant les médias à travers des communiqués de presse. Vous continuez de défendre, tout le temps, à l'assemblée nationale, les fauteurs des troubles comoriens qui viennent illégalement à Mayotte et ceux malgré tous les crimes qu'ils font à Mayotte. A chaque fois, qu'un parlementaire évoque l'immigration clandestine à Mayotte, vous faites, vous prenez la défense de ceux qui tue, agresse nos compatriotes allant jusqu'à traiter de nos parlementaires de xénophobe. Aujourd'hui, les conséquences de l'immigration sur Mayotte commence à peser sur La Réunion, vous nous faites encore porter le chapeau des maux des Réunionnais. Pourquoi votre humanisme et vos opinions envers les comoriens s'arrêtent-ils subitement à l'arrivée des délinquants comoriens à l'aéroport Roland Garros vers la prison du Port ?? Vous nous traiter de problème or le problème le savez pertinemment que le problème ne vient pas des Mahorais et les Mahorais qui viennent à La Réunion, ne viennent pas pour mettre le désordre. M. le Député, si vous voulez vraiment agir, au nom de la paix et de la tranquillité, commencer par soutenir les parlementaires Mahorais en changeant votre discours à l'assemblée nationale et en réglant les problèmes auxquels font face les Mahorais de La Réunion dont une partie vous ont élus dans l'espoir du changement. Veuillez recevoir, M. le Député, l'expression de nos hautes salutations distinguées.. Monsieur le Député Jean-Hugues Ratenon,