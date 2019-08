Courrier des lecteurs Lettre Ouverte à Monsieur Blanquer, Ministre de l’Education Nationale

Pour nous, l'école est vivante : c'est-à-dire active, centrée sur l'enfant et ouverte sur l'extérieur, tout entière dédiée à l'épanouissement de chacun, quels que soient sa forme d'intelligence et son niveau, qu'il soit surdoué, "dans la norme", en difficulté, porteur de handicap visible ou invisible, ou précoce.



L’école doit favoriser l'émulation et non la compétition, la coopération et le dialogue au lieu de l'individualisme, l'autonomie et l'autodiscipline pas la soumission. Elle apprend à vivre, à apprendre, à créer et à inventer, en même temps qu'elle enseigne des contenus.



Favoriser la confiance en soi, l’autonomie, tout en permettant à l’enfant d’évoluer à son propre rythme et en toute liberté. Telles sont les promesses de la pédagogie Montessori, Freinet, Decroly et Steiner que nous mettons en oeuvre dans nos écoles.



Une pédagogie active mettant l’enfant au coeur de son attention.



Pour nous "l'enfant a la tâche de construire l'Homme en lui" et le but de l'éducation est de " développer la personnalité de l'enfant" et pour ce faire le rôle de « l’éducateur » est de l’aider à faire seul, en s’appuyant sur les principes phares pénétrés de valeurs sociétales.

L’enseignement doit être ancré dans la vie : la vie observée dans la nature, celle de l’enfant et de son groupe, celle de la société. C’est observer ce que l’on peut voir, toucher, sentir.



C’est se construire des outils pour l’analyse, pour l’observation des enfants afin d’adapter l’accueil à chacun d’entre eux.



Aujourd’hui notre belle île comporte en son sein des porteurs de projets innovants qui ont pour cible la lutte contre l’échec scolaire. Les enfants tous différents constituent notre richesse : notre vivre ensemble légendaire se perpétuera grâce aux citoyens de demain. Petits citoyens en devenir qui évoluent dans une société au jour le jour qui demande à être rénovée entièrement. Les bâtisseurs d’aujourd’hui doivent tous ensemble oeuvrer pour une transition pédagogique indispensable. Dans un territoire domien qualifié de « pauvre » l’heure est aux responsabilités et actions courageuses pour sortir la tête de l’eau.



Anne- Flore DEVEAUX

Fondatrice d’écoles à pédagogies alternatives

Conseillère départementale

Conseillère municipale de l’Opposition

Anne- Flore DEVEAUX





