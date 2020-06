Lettre Ouverte : Les Sapeurs-Pompiers pallient au manque de professionnels à la Réunion

Travailleurs au rabais et exploités

Les pompiers professionnels de la Réunion dénoncent un manque d'effectifs alors que les volontaires sont amenés de plus en plus à les remplacer. "Il faut créer des emplois professionnels et non des emplois de volontaires reconnus 'travailleurs' au rabais et exploités".



" On est au bout du bout. Il faut tout le temps qu'on soit disponible, sans limite. On reçoit des SMS chaque jour pour du manque de personnel ! On veut bien dépanner quand il y a un manque de personnel mais pas tout le temps. Là, on enchaîne les nuits à la caserne. Pendant ce temps là, on ne dort pas chez nous, avec notre famille. Moi quand je quitte la caserne à 7 heures du matin après 12 heures de présence. J'enchaîne avec mon travail, mon emploi, celui qui me donne un salaire, à 8 heures. et derrière, je dois faire ma journée au boulot ! (Pompiers volontaire du 974 qui a préféré rester anonyme, par crainte)



C'est simple, ils ont comme l'impression que le volontariat s'est professionnalisé, ce qui donne une forme de formule "prolontariat". Une situation qui ,selon certains, arrange tout le monde quand on perçoit entre 1000 et 1800 euros mensuel net et non imposable . Des jeunes se complaisaient dans ce job sous-payé, et comme c'est pas imposable , ils peuvent toucher le RSA ou autre revenu de type allocation. Tout le monde le sait et on laisse faire, notamment le directeur du SDIS et le Président du Conseil Départemental et du Conseil Régional. C'est plus facile de payer des volontaires à 5 euros et quelques de l'heure , plutôt qu'un professionnel " Alors que de nombreux volontaires souhaiteraient une retraite pour l'avenir et cotiser , le SDIS ne veut rien savoir et continue dans le manque d'effectif de professionnels.



Tout est fait pour ne pas embaucher des professionnels et ne pas faire revenir des mutations de métropole alors que l'ensemble des centres de secours de l'île souffrent cruellement de Sapeurs-Pompiers Professionnels. Alors que le Colonel Hervé Berthouin connait la problématique des effectifs du SDIS , avec des arrêts maladies en pagaille , rien n'a été fait pendant des années et ce n'est plus acceptable. Il existe également la colère légitime des retours pei qui ont déposé plainte contre le directeur du SDIS 974 qui s'efforce à bloquer les postes pour ne pas les faire revenir et privilégier d'autres moyens de recrutement.....



Monsieur le Président du SDIS 974, il est l'heure de remettre la pendule à l'heure et de procéder sur le terrain aux soucis d'effectifs .......



Respectueusement,