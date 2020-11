A la Une ... Letchis: des stars qui demandent beaucoup d'attention et de savoir-faire

Les vergers de l'Est de La Réunion ont pris leurs couleurs de fêtes en ce mois de novembre... Les meilleurs letchis du monde sont là, entre Bras Canot, Sainte-Rose et Langevin. Toute la logistique d'expédition ultra-fraîche de Colipays est prête afin d'expédier cette merveille partout dans le monde. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 20 Novembre 2020 à 09:53 | Lu 197 fois





Garantir cette fraîcheur d'un letchi gorgé de soleil savouré au pied de l'arbre



Les célèbres boîtes jaunes du spécialiste du colis péi sont prêtes à partir pour une saison qui dure de novembre à janvier. Les letchis sont des stars qui demandent beaucoup d'attention et de savoir-faire, récoltés avec soin afin de préserver leur chair.



Colipays tient à préserver ce goût si exceptionnel du letchi ultra frais. Cueillies le matin dans les vergers de l'Est, les grappes roses sont expédiées le jour même et livrées en 48h en France Métropolitaine, et en 72 h en Europe. L'autre secret de Colipays est dans le conditionnement. En effet, la station dédiée à l'emballage se situe à Bras Canot, tout près des vergers afin d'éviter un transport inutile qui pourrait nuire à la qualité de ce fruit d'exception.



Outre les délais d'expédition ultra rapides et le conditionnement in situ, le secret de Colipays est de sélectionner les meilleurs produits conditionnés dans une boîte fraîcheur brevetée qui seule peut garantir cette fraîcheur d'un letchi gorgé de soleil savouré au pied de l'arbre.



Un savoir-faire réunionnais perpétué depuis 30 ans qui transforme les moments de fête en émotion grâce à un petit bout de Réunion qui voyage intact...



