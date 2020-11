Lespozision « Lo Dwa Gadiyam » à la Longère ouvre ses portes aux écoliers

En effet, du 2 au 6 novembre 2020, les écoles de chaque circonscription se sont positionnées sur la visite de « Lespozision lo dwa Gadiyam » actuellement organisée à l’espace culturel Sudel-Fuma.



Les élèves du CE1 au CM2 des groupements scolaires de Fleurimont, Barrage, centre-ville, Bac Rouge, Guillaume ont pu apprécier les échanges, la technicité et la prouesse ancestrale des associations Saint-Pauloises.



La deuxième Adjointe en charge des Affaires culturelles, Suzelle BOUCHER, a tenu à sensibiliser lors de la visite à nos marmailles sur «l’importance d’observer ce qui se trouve autour de nous et du lieu emblématique dans lequel nous sommes, l’espace culturel Sudel-Fuma. Le lien, l’attachement à notre patrimoine et le partage sont essentiels dans la transmission de notre histoire.»