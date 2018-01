A la Une ... Les zones Sud, Sud-Est et Est de La Réunion en vigilance fortes pluies

Météo France a émis un bulletin de vigilance fortes pluies, valable à compter de 4 heures du matin mercredi 17 janvier.



A l'approche du cyclone tropical n°3 Berguitta , de fortes pluies localement orageuses se produiront sur les zones Sud, Sud-Est et Est tout au long de la journée.



Les seuils de fortes pluies pourront être dépassées sur ces régions.



Voici les recommandations :



Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias par Méteo-France et les autorités.

● Ne vous d.placez qu'en cas de nécessité.

● S'il vous est absolument indispensable de vous d.placer, soyez très prudents, respectez, en particulier, les déviations mises en place.

● Ne tentez jamais de franchir, à pied ou en voiture, les ravines et les rivières en crue, ou qui peuvent l'être soudainement, ainsi que les radiers submergés.

● Signalez votre d.part, votre destination et votre arrivée à vos proches.

● Evitez d'entreprendre un sport ou un loisir de pleine nature, ainsi que toute promenade en forêt ou sortie en montagne, sans l'avis d'un professionnel ou d'une personne compétente.

● Dans les zones inondables, prenez toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux, même dans les zones rarement touchées par les inondations.

● Prévoyez des moyens d'éclairage de secours et faites une réserve d'eau potable.

● Si vous utilisez un dispositif d'assistance médicale (respiratoire ou autre) alimenté par l’électricité, prenez vos précautions en contactant votre établissement de santé ou votre association de prise en charge.

