A la Une . Les (vraies) raisons de la forte inflation selon Michel-Édouard Leclerc

Le patron des enseignes Leclerc a fait part de son analyse sur la problématique de l’inflation durant sa visite à La Réunion. Guerre en Ukraine et difficultés d'approvisionnement ne seraient, selon lui, qu'une partie des raisons de la hausse des prix. Par SF - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 11:59





Il est revenu plus en détail sur



Inflation d'un côté et "dividendes improbables" de l'autre







Le PDG de l’enseigne de grande distribution interpelle les pouvoirs publics, jugeant les méthodes engagées pour aider à la réindustrialisation du pays et le secteur agricole incohérentes : “Il faut que les pouvoirs publics ne soient plus dépendants de ces lobbies et qu’ils nous autorisent à mettre en compétition les industriels entre eux. (...) On a plein d’incongruités dans la loi française qui ont été énoncées pour aider les petits agriculteurs, pour donner plus de revenus agricoles, faisons le bilan et constatons qu’aujourd’hui, il y a beaucoup de forces qui s’opposent à une saine concurrence”, a-t-il lancé.



Pour illustrer son propos, Michel Edouard Leclerc revient sur la problématique du manque de conteneurs mise en avant l’an dernier : ”Un an après, des sociétés sortent 12 milliards de profit sur les conteneurs, ça veut dire qu’il y avait des conteneurs et qu’ils ont été très chers, c’est dans les prix industriels ça”.



De la même façon selon lui, du côté de la hausse des coûts de l’énergie, “dans l’exercice des grands pétroliers 2021 et 2022, la guerre en Ukraine n’est que pour partie dans le résultat des quelques milliards qui n’ont pas été restitués aux consommateurs”.



