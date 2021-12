A la Une . Les voyageurs vaccinés peuvent de nouveau se rendre à Maurice

Le ministre du Tourisme l'a annoncé hier soir sur les réseaux sociaux, la destination Maurice n'est plus classée dans la catégorie "rouge écarlate". Par NP - Publié le Mercredi 8 Décembre 2021 à 07:11

"Au regard des données sanitaires, l'Île Maurice passera demain mercredi de la catégorie « rouge écarlate » à la catégorie « rouge » pour les déplacements avec la France métropolitaine. Cela permet à nouveau aux personnes vaccinées de s’y rendre quels que soient les motifs." a annoncé Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat en charge du Tourisme, sur Tweeter ce mardi 7 décembre au soir.



La France avait en effet décidé, dès le 1er décembre dernier, d'interdire tous les déplacements touristiques vers cette destination, suite au Conseil de Défense du 1er décembre, créant une nouvelle catégorie "rouge écarlate" en raison de la découverte d'un nouveau variant Omicron en Afrique Australe.



Les professionnels du tourisme, aussi bien français que mauriciens, poussent un "ouf" de soulagement. Le niveau de réservations pour cet hiver austral est excellent indiquent ces derniers. Avant le covid, 300 000 visiteurs en provenance de Métropole se rendaient à Maurice et 150 000 en provenance de La Réunion.



Pour se rendre à Maurice, les voyageurs français doivent simplement justifier d’un schéma de vaccination complet de plus de 14 jours et présenter un test PCR négatif effectué dans les 72 heures précédant le départ. A leur retour en France, les voyageurs devront présenter un résultat de test Covid négatif effectué dans les 48h avant le vol de retour.



Les pays classés en rouge sont des pays dans lesquels on observe "une circulation active du virus avec une présence de variants préoccupants". Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères recommande "fortement" de ne pas voyager vers les pays/territoires classés « rouges ».







