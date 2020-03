A la Une . Les voyages Réunion/métropole restreints, les compagnies adaptent leurs programmes de vols Avec l’évolution de l’épidémie de Coronavirus, le gouvernement a décidé de renforcer les restrictions de voyages entre la Réunion et la France métropolitaine. Les compagnies doivent adapter leurs programmes de vols. Les communiqués d'Air Austral et Air France :

Air Austral

Entre la Réunion et Paris seuls deux vols par semaine pourront être maintenus par Air Austral, et ce pour répondre aux besoins de transport et de déplacements strictement nécessaires et fondamentaux sous contrôle des autorités de l’Etat.



La compagnie procède actuellement au réajustement à la baisse de son programme entre La Réunion et Paris. Les passagers concernés seront contactés par la compagnie. Elle rappelle par ailleurs à ses passagers que sur demande du gouvernement, seuls les déplacements répondant aux 3 critères ci-dessous seront autorisés :



• Déplacement pour motif familial impérieux.

• Déplacement pour motif de santé impérieux.

• Déplacement professionnel insusceptible d’être différé



Lorsque cela est possible Air Austral recommande vivement à sa clientèle de procéder au report de son voyage bénéficiant des mesures commerciales largement assouplies qu’elle a pu mettre en place.



Air France



Avec l’évolution de l’épidémie de Coronavirus, le gouvernement a décidé de renforcer les restrictions de voyages entre la Réunion et la France métropolitaine, Air France adapte son programme et n’assurera plus qu’un vol par semaine.

Nous communiquerons les horaires de vol dès que le programme sera finalisé.

