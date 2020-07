Les vols en provenance de Mayotte interdits sauf exception

La liaison aérienne entre Mayotte et La Réunion est donc concernée par le décret qui interdit les vols entre la Guyane et Mayotte et le reste du territoire français. Publié au Journal officiel samedi 11 juillet, ce décret stipule que les vols aériens entre la Guyane et Mayotte, où le virus circule encore activement, et le reste du territoire français sont interdits. L’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 30 octobre en Guyane et à Mayotte.



Il est écrit que "sont interdits, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé […] ou un motif professionnel […], les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d’une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis-et-Futuna et, d’autre part, tout point du territoire de la République".



Concernant la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, très peu touchés par le virus, les préfets pourront assouplir cette mesure "en fonction des circonstances locales". La Polynésie française prévoit d’arrêter la quarantaine imposé aux nouveaux arrivants à partir du 15 juillet pour relancer le tourisme.