Les voix réunionnaises résonnent à Opus Pocus

Rendre la culture accessible

Opus Pocus #8 revient cette année du 2 au 25 août 2019 dans plusieurs zones de l’île. Y compris à Saint-Paul, vous l’aurez compris ! Les voix, notamment celles d’artistes réunionnais.e.s, seront les invitées vedettes du festival.La présentation de cette nouvelle édition se déroulait ce mardi 23 juillet à la maison Serveaux, située sur la Chaussée royale.Cet événement bénéficie du titre de manifestation artistique de qualité. Plusieurs partenaires le soutiennent. La ville de Saint-Paul, la Direction des affaires culturelles de La Réunion et du Casino de Saint-Gilles. Il dispose également du label EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe).L’objectif reste de rendre la culture accessible. Notamment dans les quartiers de la commune saint-pauloise. La fille de Gramoun Lélé, Marie-Claude Lambert Philéas, et son groupe Votia, se produisaient le week-end dernier à Plateau Caillou et à Grande Fontaine. Un concert gratuit pour tous.

La voix est mise en lumière pour cette huitième édition. Retrouvez toute la programmation détaillée en cliquant ici.