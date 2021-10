Les voitures radars privées arrivent en métropole

Elles seront près de 200 en circulation d’ici la fin de l’année, les voitures radars privées sont déployées dans l’Hexagone.



Les signes distinctifs



Placés à bord de véhicules banalisés conduits par des prestataires, ces radars mobiles sont peu reconnaissables. Quelques détails permettent tout de même aux automobilistes de les repérer.



Un rectangle noir aux contours gris collé sur la vitre arrière indique qu’il s’agit bien d’une voiture avec radar embarqué. Celui est visible sauf si la vitre est teintée.



Ces voitures disposent d’un système infrarouge qui permet d'éclairer les panneaux routiers lorsque la luminosité est faible. La nuit, des petites LED rouges s'éclairent, ce qui permet de repérer qu'il s'agit d'une voiture radar, même de loin. Le boîtier se situe sur le tableau de bord, et peut être vu lors d’un dépassement.



L’immatriculation des véhicules



Bien que leurs plaques d’immatriculation soient recensées sur plusieurs sites, les usagers de la route peuvent difficilement toutes les mémoriser et se fier à l’immatriculation des véhicules pour les distinguer, d’autant plus que ces voitures radars privées seront bientôt 450 sur les routes de France.