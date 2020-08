Courrier des lecteurs Les voies cachées et compliquées de la diplomatie...

Par Carl Joseph - Publié le Lundi 10 Août 2020 à 09:45 | Lu 97 fois

Pour sortir des Français de Maurice et du Covid de l' île sœur, il faut faire un vol et une étape à la Réunion pour rejoindre ensuite Paris...



Poir obtenir de l' aide pour colmater le navire naufragé sur les coraux de l'île Maurice et éviter la catastrophe écologique, il faut passer par Paris qui sortira ses moyens basés à la Réunion...



"POLLUTION - “Nous déployons dès à présent des équipes et du matériel depuis La Réunion”, a tweeté ce samedi 8 août le président français, Emmanuel Macron, deux jours après que les autorités mauriciennes ont annoncé que des hydrocarbures...."



Pendant tout ce temps là, il y a COI qui glande...muette...ça se passe au-,dessus de sa tête...si l' on excepte un communiqué du Président de Région Réunion qui bouge enkor celui-là.



Qt au Consul plénipotentiaire de l' île Maurice à la Réunion aux abonnés absents au point de se faire décrier dans des courriers des lecteurs..



Depuis longtemps, les Mauriciens n' aiment rien redevoir aux Réunionnais...quand ils vont à la soupe c' est avec Paris."





