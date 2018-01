Selon moi, les vœux du président de la Région à la Presse ce jour au Moka, sont les plus importants de sa carrière politique, après 10 ans au pouvoir et pour être en accord avec son temps, il doit s’émanciper et créer son propre parti.



La Réunion a besoin d’un nouveau souffle, de nouveaux projets pour s’épanouir.



A l’exemple du président de la République, il doit travailler avec toutes les forces vives, jeunes de notre île y compris en politique : Vanessa MIRANVILLE, Croire et Oser sur Saint-Denis, Olivier HOAREAU du Port, Olivier RIVIERE…sont des exemples ce cette nouvelle classe politique.



Le Temps de la Réunion a 2 têtes : VERGES / VIRAPOULLÉ est révolu.



Je pense que la nature a une loi inéluctable, il faut la respecter, certains s’accrochent au pouvoir au lieu de passer le relais avec sagesse et expérience.



Notre île va mal (records de France du chômage chez les jeunes, un projet environnementale quasi-inexistant), nous avons besoin d’un nouveau projet, pour devenir acteur de notre développement nous ne voulons plus de la politique de la main tendue.



Nous avons une jeunesse remplit de talent, de compétences, il nous faudrait un président libre de ses mouvements, pour valoriser cette force vive de la Réunion.