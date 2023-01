Communiqué Les vœux de la député Nathalie Bassire à la population

Par NP - Publié le Mardi 31 Janvier 2023 à 09:27

C’est à la Plaine des Cafres ce Dimanche 29 janvier 2023 que pas moins de 300 personnes de L’Entre-Deux, de La Rivière Saint-Louis, de Cilaos, et du Tampon se sont réunies à l’invitation de la députée de la 3ème circonscription, pour une présentation de ses vœux sous la forme conviviale d’un pique-nique partage.



Après avoir accueilli, salué un à un et souhaité la bienvenue à chaque citoyen présent, Nathalie BASSIRE a tenu à rappeler, un peu plus de 6 mois après son dernier succès électoral, que c’est la population qui a gagné face à 4 maires, face à des machines communales dotées de gros moyens !



Elle a souligné que c’est avec l’aide et la confiance des électeurs de toutes sensibilités qu’elle est devenue la 1ère élue tamponnaise, depuis au moins 40 ans, en capacité de rassembler largement et de fédérer les électeurs dans un large spectre allant de la Gauche à la Droite, et a redit toute sa reconnaissance envers la population.



Puisqu’elle s’était engagée à respecter tous les électeurs, toutes les sensibilités et à défendre la population réunionnaise et notre territoire, elle a tenu aujourd’hui à rendre compte de son activité pour les 6 premiers mois de cette nouvelle mandature.



Siègeant désormais au sein du groupe LIBERTÉS, INDÉPENDANTS, OUTREMER & TERRITOIRES, un groupe d’une vingtaine de députés, un groupe d’opposition au gouvernement de Macron, elle a été également élue Secrétaire de la Commission du Développement

Durable et de l‘Aménagement du Territoire et elle a été nommée membre titulaire du Conseil National de la Transition Écologique.



S’agissant du POUVOIR D’ACHAT, elle a fait de nombreuses propositions et plusieurs de ses amendements et ceux de son groupe ont été adoptés, signe que c’étaient de bonnes propositions :

• une TVA à 0%, comme en Guyane et à Mayotte, dans tous les Outre-Mer et notamment à La Réunion, a minima sur les produits et services de 1ère nécessité ;

• un BQP renforcé avec notamment le blocage des prix des services de télécommunications, de l’énergie et des transports ;

• la hausse du plafond du Quotient Familial qui avait été abaissé il y a déjà 10 ans ;

• l’augmentation des prestations sociales (RSA, AAH, etc.), des petites retraites mais aussi du SMIC ;

• une relance de la lutte contre les abus bancaire en outre-mer ;

• le vote d’un plafond de revalorisation des loyers à 2,5% en Outre-Mer au lieu de 3,5% en France Hexagonale ;

• l’adoption d’un amendement permettant la défiscalisation des frais de déplacement domicile-travail et des frais de carburant avec des plafonds plus importants en Outre-Mer, …



Sur la problématique du LOGEMENT, elle n’a de cesse de se battre pour plus de moyens notamment en faveur de la construction de nouveaux logements sociaux, mais aussi la rénovation énergétique du parc de logement social à La Réunion.



S’agissant du développement durable, elle reste fidèle à sa ligne de conduite : « ni enfouissement ni incinération », mais moins de déchets à la source, plus de réparation, de réutilisation, de tri et de recyclage.



Elle travaille par ailleurs sur le projet de loi relatif aux énergies renouvelables qui sera prochainement débattu à l’assemblée nationale.

Sur la question sociale, pour la députée tamponnaise, c’est NON à la réforme de l’assurance-chômage car au lieu de stigmatiser les chômeurs et faire des économies sur leur dos, il faut à son sens mieux les accompagner sur le chemin du retour à l’emploi notamment à La Réunion compte tenu du taux de chômage important qui a des causes structurelles et anciennes !



C’est NON également à la réforme des retraites pour Nathalie BASSIRE: ni 64, ni 65 ans !



Elle l’a déjà annoncé : si le gouvernement persiste sur cette mesure de casse sociale, elle votera toute motion de censure quel que soit le groupe politique qui le dépose !



Et elle a tout récemment voté la loi instituant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales.



S’agissant du budget 2023 de l’Etat (Loi de Finances), elle a défendu nos familles et nos entreprises, elle a proposé la prolongation des dispositifs de défiscalisation pour le logement libre neuf et ancien (GIRARDIN et DENORMANDIE), et avec son groupe ils ont fait adopter plusieurs amendements pour un total d’environ 38 millions d’euros supplémentaires pour les Outre-Mer :

+ 30 millions € pour l’aide alimentaire,

+ 1,2 millions € pour faciliter le déplacement des parents ultramarins accompagnant leurs enfants malades dans l’hexagone,

+ 2 millions € pour l’aide d’urgence en cas de catastrophes naturelles en outre-mer,

+ 4,6 millions € pour diverses mesures en faveur de la transition écologique et énergétique de nos territoires ultra périphériques, …

Enfin, la députée de la 3ème circonscription de La Réunion a aussi un fort ancrage local : elle siège dans l’opposition au conseil municipal du Tampon et à la Casud avec ses colistiers du groupe ENSEMBLE ! Elle vote pour les dossiers qui sont bons pour notre population et notre territoire, et elle dénonce les mauvais choix !



Au sein de l’intercommunalité, elle assume de militer pour une fusion de la Casud et de la Civis, uniquement parce que cela serait source de mutualisation des moyens, de rationalisation et d’optimisation des services publics, d’économies d’échelles qui permettront d’éviter des augmentations d’impôts locaux, de taxes et de redevances, dans l’intérêt supérieur de notre population dont une trop grande partie vit en-dessous du seuil de pauvreté, mais aussi pour soulager les classes moyennes qui n’en peuvent plus d’être pressurées !



Un exemple qu’elle cite souvent depuis 2014 est celui de l’eau car le prix ne cesse d’augmenter alors que sa qualité ne cesse de diminuer : pour l’élue tamponnaise, il faut arrêter cette mauvaise gestion…



A la mairie, elle réclame un meilleur partage de la commande publique locale avec toutes nos TPE-PME (notamment en allotissant les marchés publics), et elle est vent debout contre les « projets pharaoniques », très coûteux et écocides, comme le Parc du Volcan (elle profite de l’occasion pour saluer le combat de DOMOUN’ LA PLAINE - notamment Messieurs Laporte, Aulet et bien d’autres - et elle rappelle qu’elle est depuis le début à leurs côtés) ; elle dénonce aussi le saccage et la défiguration du site touristique exceptionnel de Bois Court, ainsi que l’extension du Parc des Palmiers, car ce sont des atteintes graves à la biodiversité, aux paysages, aux terres agricoles et naturelles de notre île !



Et la députée de s’interroger : « Si nous laissons faire, qu’allons-nous léguer à nos enfants et petits-enfants ?! » Enfin, elle a souligné qu’elle reste au contact des citoyens : elle reçoit la population à sa permanence tous les lundi, participe au maximum d’événements locaux et elle est régulièrement sur le terrain comme en ce moment pour distribuer ses calendriers de poche 2023 dans les boîtes aux lettres.



Elle a conclu son propos en souhaitant un bon appétit à toutes et à tous, et une belle journée dans un site exceptionnel !