Les vœux de Nathalie Bassire

Dans un contexte sanitaire difficile où nous devons plus que jamais être solidaires, l’année 2021 va laisser place à une nouvelle année importante pour notre île et pour notre pays.



Que cette année 2022 soit celle de l’accomplissement de vos réalisations, l’année de tous les partages !



Que 2022 soit une année d’espérance pour La Réunion et pour la France afin que nous puissions vivre pleinement dans la paix et dans la joie ! Que 2022 soit votre année, Que la Santé soit votre alliée, Que la Prospérité soit votre invitée, Et que le Bonheur embellisse vos journées.



Je vous souhaite une belle et merveilleuse année ! Prenez bien soin de vous.



Nathalie Bassire

Députée de La Réunion