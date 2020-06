Santé

Les visites restent suspendues au CHOR

Dans le cadre de l’application des mesures nationales, et pour ralentir la propagation de l’épidémie auprès des personnes fragiles, le Centre Hospitalier Ouest Réunion, est dans l’obligation de maintenir la suspension des visites aux patients jusqu’à nouvel ordre, les permissions et accès à l’hôpital de toutes personnes extérieures non habilitées par la direction (ou sans autorisation médicale).

Par A.D - Publié le Mercredi 10 Juin 2020 à 11:21