Les visites de la Réserve Naturelle de l’Étang Saint-Paul reprennent pendant les vacances

Toutes les activités sont payantes et accessibles à toute la famille. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la RNN Étang de Saint-Paul sur reserve-etangsaintpaul.fr Visite guidée pédestre : Les grands voyageurs / Dès 8 ans / Durée 1h45Jeudi 11 janvier à 9h00 Départ : Site de la Cocoteraie. Réservation conseillée au 02 62 70 28 88.Visite guidée pédestre : La Ravine Divon / Dès 8 ans / Durée 1h45Mercredi 17 janvier à 9h00 Départ : Passerelle de la Ravine Divon – Bassin Long sur le Tour des Roches. Réservation conseillée au 02 62 70 28 88.Atelier enfants (8-12 ans) : Le monde fabuleux de la faune aquatique / Durée : 2h00Jeudi 18 et 25 janvier à 9h00. Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88.Atelier enfants (8-12 ans) : Ornitho en herbes ! / Durée : 2h00Mercredi 10 et 24 janvier à 9h00. Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88