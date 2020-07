Actu Ile de La Réunion Les visites au CHOR et à l’EPSMR de nouveau autorisées

Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) et l’Établissement Public de Santé Mentale Réunion (EPSMR) annoncent le retour des visites aux patients. Celles-ci s’accompagnent toutefois de règles de prudence. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 22 Juillet 2020 à 18:05 | Lu 79 fois

Une nouvelle qui devrait soulager les patients et leurs familles. Le CHOR et l’EPSMR annoncent le retour des visites pour les personnes hospitalisées, mais avec quelques règles.



Pour l’EPSMR:

Les visites sont autorisées du lundi au dimanche de 14 à 18h et le nombre est limité à deux maximum et les enfants ne sont pas autorisés. Le port du masque est obligatoire. Enfin, ces visites doivent rester tout à fait exceptionnelles et répondre à un besoin impérieux à un patient, et notifié sur décision médicale. Il est également interdit de se présenter pour une visite en présence de plaies ou signes évoquant une infection virale : fièvre, toux, difficulté à respirer, manque de goût, d’odorat, fatigue ou myalgie.



Pour le CHOR:

Les visites se font du lundi au dimanche de 13h à 19h. Seul un visiteur désigné par patient adulte est autorisé, les 2 parents pour les enfants. Le port du masque est obligatoire et sera contrôlé dès l’entrée.







