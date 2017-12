A la Une . Les violences faites aux femmes plus fréquentes dans les outre-mer qu'en métropole





"Sur les îles d’outre-mer, les mesures d’éloignement sont par définition plus difficiles à appliquer. Victimes et agresseurs vivent en vase clos. À l’acte d’agression s’ajoute la honte, la pression, le regard des autres, qu’on ne peut pas fuir", a notamment déclaré Annick Girardin à cette occasion.



Stéréotypes légitimant les violences



Cet avis, co-construit avec les territoires concernés, souligne notamment"la grande diversité des territoires ultramarins dont la grande majorité reste confrontée à des contextes économiques et sociaux difficiles, où le statut des femmes est parfois plus encore qu’ailleurs soumis aux stéréotypes légitimant les violences".



À La Réunion, ce sont ainsi 1,1% des femmes qui ont été victimes d'une agression physique de la part de leur conjoint ou ex-conjoint durant les 12 derniers mois. En matière d'agressions sexuelles, ce taux atteint les 2,6% (contre respectivement 2,3% et 0,8% pour l'Hexagone). En Nouvelle Calédonie, ces violences sont particulièrement fréquentes, ces taux étant de 19% et 7,2%. De même en Polynésie française, avec 17% et 7%.



Recommandations concrètes



Partant de ce constat, des recommandations très concrètes sont délivrées, visant à faire "reculer significativement ce phénomène dont les dommages ont également des conséquences graves sur les enfants et, in fine, la société toute entière".



Parmi ces recommandations :"déployer dans tous les outre-mer le dispositif des intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie", "accroître significativement l’offre d’hébergement dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale et dans les établissements d’accueil mère-enfant(s)", "renforcer les campagnes de sensibilisation" ou encore "déployer rapidement dans tous les outre-mer le dispositif Téléphone grave danger (TGD) déjà généralisé dans l’Hexagone".



