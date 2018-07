Les violences conjugales en hausse pendant la coupe du monde

Une étude menée en Grande Bretagne a montré que les soirs de matchs de foot, les violences conjugales augmentent fortement, que l’équipe nationale gagne ou pas. L'étude britannique portait sur les coupes du monde de 2002, 2006 et 2010.



D'après l'étude, les violences conjugales augmenteraient de 38 % lorsque l'équipe de foot d'Angleterre est battue, mais une hausse de 26 % serait aussi constatée en cas de victoire. Ces conclusions s'appuient sur le nombre de plaintes enregistrées par la police du comté de Lancashire les jours de matchs de l'Angleterre lors des trois coupes du monde des années 2000.



Une campagne a été menée en Angleterre durant cette coupe du monde 2018, qui montrait une femme angoissée durant un match, craignant les coups à venir de son compagnon. "Si l'Angleterre est battue, elle le sera aussi", peut-on lire sur l'affiche de la campagne britannique. En France, un hashtag a été créé ce week-end, #BienvenueChezMoi, pour accueillir les femmes et enfants déjà victimes de coups pendant cette coupe.



Le Groupe F, association de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, diffuse une vidéo de prévention, ci-dessous.