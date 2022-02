A la Une . Les vigilances "vents forts" et "fortes pluies/orages" encore en vigueur dans plusieurs secteurs

Alors que le cyclone Batsirai s'éloigne, les vigilances "vents forts" et "fortes pluies/orages" sont encore en vigueur dans plusieurs secteurs. Par N.P - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 09:38

Le bulletin de vigilance vents forts :



BATSIRAI s'éloigne de La Réunion, qui sort de la zone d'influence directe du cyclone, entraînant une amélioration des conditions météorologiques sur l'île. Les vents ont déjà fortement faibli dans la plupart des secteurs (régions Nord et Est notamment).



Seuls les secteurs exposés au flux de Nord-Est, à savoir le Nord-Ouest du département, l'axe des Plaines et localement en contrebas (secteur du Tampon, avec même quelques bourrasques pouvant descendre jusque dans les bas vers Saint-Louis ou l'Entre-Deux), ainsi que l'extrême Sud-Est de l'île (secteur Tramblet/Saint-Philippe) restant concernés par des vents forts. Ils soufflent encore à plus de 100 km/h voire 130 km/h sur les hauteurs de la zone Ouest ce matin.



Ces vents iront toutefois en faiblissant, redescendant sous le seuil des 100 km/h à la mi-journée (sauf encore localement dans les hauts).



Ce bulletin sera réactualisé Vendredi 04 Février 2022 vers 12 h locales.



Le bulletin de vigilance fortes pluies/orages :



Si les fortes pluies, subies dans la partie arrière du cyclone, sont également derrière nous pour l'essentiel, avec toute l'humidité draînée dans le sillage de BATSIRAI, des précipitations résiduelles sont encore attendues, plus particulièrement dans les hauts. Mais les quantités de pluie n'auront plus rien à voir avec celles observées ces dernières 24 heures.



Pour information en 24h à 07h00 locales, nous enregistrons 1050 mm à Commerson, 754 mm à La Nouvelle, 696 mm à Aurere, 431 mm à Ilet à Vidot, 748 mm à Cilaos.



Ce bulletin sera réactualisé au plus tard ce Vendredi 04 Février 2022 vers 16h00 locales.