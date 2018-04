A la Une . Les vigilances renforcées maintenues au moins jusqu'à 10H





La dégradation pluvio-orageuse importante se poursuit jusqu'en milieu de journée. Les pluies vont être intenses au cours des prochaines heures. Le déplacement très rapide du phénomène va toutefois limiter la durée de l'épisode pluvieux, avec une amélioration prévue dès cet après- midi. Les cumuls les plus importants concerneront la moitié Est du département, et en particulier le massif du volcan. Il a été relevé à 07h00 locales en 06h : 185 mm au Baril, 126 mm à Gros-Piton Sainte-Rose, 105 mm à Bras Long, 90 mm à Gillot.



Les vents de secteur Sud-Est vont se renforcent actuellement rapidement à l'approche du centre de FAKIR. Ce matin, il a été relevé en rafales : 84 km/h à Trois-Bassins, 137 km/h au Maido , 78 km/h à Gillot et au Baril, 100 km/h à Pierrefonds.

Ce matin atteindront 120 à 130 km/h sur les zones littorales Nord et Est de l'île, et 150 km/h sur l'ensemble des hauts. Une houle de secteur Nord avec des hauteurs de 3m00 à 3m50, va déferler sur les côtes de la moitié Nord et Est de la Réunion avec un pic d'intensité en cours de matinée. Une atténuation rapide de la houle est attendue pour la fin de journée. En cours de matinée, les vents tournent au secteur Sud se renforçant alors sur la façade Nord- Ouest et extrême Est. Le centre de la Forte Tempête Tropicale ''FAKIR'' était situé à 07h locales ce mardi 24 avril vers 20.3S/55.5E, soit à 60 km au Nord de la Réunion, et se déplaçait à 30 km/h vers le Sud-Sud-Est. Ce système concerne directement la Réunion au cours de la matinée du Mardi 24 Avril, avec un passage au plus près de l'île imminent dans les 2 prochaines heures.





