A la Une . Les vigilances pluies et orages maintenues jusqu’à demain matin

Météo France annonce le prolongement des vigilances fortes pluies et orages jusqu’à dimanche 7h. La vigilance vents forts est de son côté prolongée jusqu’à 20h ce soir.

Par GD - Publié le Samedi 28 Août 2021 à 17:05

Le bulletin de vigilance fortes pluies et orages:



Valable jusqu'au dimanche 29 août 7h locales.



La perturbation qui circule sur la Réunion ce samedi apporte de forts cumuls de précipitations, notamment pour la saison. Pour information, nous avons relevé à 16h : - 406 mm de pluie en 12h au Pas de Bellecombe-Jacob et - 455 mm de pluie en 12h à La Crête.



Des quantités significatives de pluies sont encore attendues dans le courant de la nuit prochaine, notamment en première partie. Ces précipitations tombent sur des sols détrempés, une attention particulière sera portée sur les principales ravines. Au fil de la nuit, les pluies perdent de leur intensité, mais demeurent encore présentes.



Le risque orageux est faible. Ce bulletin est le dernier pour cet épisode.



Le bulletin de vigilance vents forts:



Valable jusqu'au samedi 28 août 2021 à 20 heures locales.



Le vent de secteur Est faiblit au fil de la soirée, mais des rafales résiduelles voisines de 70 à 80 km/h demeurent encore présentes le long des côtes exposées ainsi que sur le relief.



Ce bulletin est le dernier pour cet épisode.