Les vigilances fortes pluies, vents forts et forte houle reconduites

Avec l'éloignement du Cyclone Tropical DUMAZILE vers le Sud-Est, la houle de secteur Nord- Ouest faiblit au cours de la nuit. Dans un même temps, la houle d'Ouest puis Sud-Ouest se renforce pour culminer à 3.5m à 4m demain en journée.



Du Cap Bernard à la Pointe au Sel, puis jusqu'à la Pointe de la Table, la houle de secteur Ouest puis Sud-Ouest se maintient entre 3m50 et 4m.



Les vagues les plus hautes peuvent atteindre 7 à 8m.



L'impact du déferlement sur les voies côté mer de la Route du Littoral reste sensible, mais dans une moindre mesure.



Les prochains bulletins sont attendus pour ce mercredi 7 mars 2018 vers 07h locales.