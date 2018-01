La Réunion n'est plus en Alerte Cyclonique Orange et ce depuis le vendredi 19 Janvier 2018 à 8 heures. Les vigilances qui étaient en cours ont toutes été levées.



Il est tout de même recommandé de rester attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique, en particulier en bord de mer et dans les ravines.