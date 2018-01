Les vigilances fortes pluies (Est et Sud-Est) et forte houle ((Nord et Ouest) maintenues

Des précipitations se produisent encore sur les hauts de l'Est et sur la région du volcan, même si elles ont perdu en intensité.



En cours de nuit des précipitations continuent d'affecter les hauts de l'Est et la région du volcan. La vigilance est donc maintenue pour la nuit prochaine.



On a relevé en 12 heures : - 511 mm à Bellecombe - 481 mm à la Plaine des Palmistes. - 398 mm à Commerson



Concernant la houle de Nord-Ouest générée par la dépression tropicale numéro 1 (ex-Ava), elle continue de déferler sur les côtes Nord-Ouest et Nord. Avec le déplacement vers le Sud du système, la houle s'amortit lentement dans la nuit de lundi 8 janvier à mardi 9 janvier.



Cette houle avoisine 1.50 mètres à 2 mètres en hauteur moyenne, avec des vagues de hauteur comprises entre 2.50 mètres et 3 mètres s'atténuant progressivement en cours de nuit.



Les déferlements impactent les voies coté mer de la route du littoral.