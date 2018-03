Les vigilances en cours à l'approche de Dumazile

À l'approche du cyclone tropical Dumazile, Météo-France a émis plusieurs avis de vigilance ce lundi.



Forte houle : Une houle de secteur Nord générée par le Cyclone Tropical DUMAZILE concerne toujours les côtes Nord de l'île de la Pointe des Aigrettes à Champ Borne. Cette houle atteint les 3m à 3.5m. Les vagues les plus hautes peuvent atteindre 5 à 7m. Le déferlement impacte toujours les voies côté mer de la Route du Littoral.



Fortes pluies : Les bandes pluvieuses en marge du Cyclone Tropical DUMAZILE intéressent toujours notre département. Au cours des dernières 24h, il a été relevé: 437mm à la Plaine des Palmistes, 400mm à Commerson, 396mm à Grand Îlet, 289mm au Baril, 360mm à la Plaine des Fougères, 325mm à la Plaine des Cafres et 185mm à Gillot. Par ailleurs, il a été relevé 86mm en 1h au Baril. Ces précipitations perdurent et se renforcent au cours de la journée prenant localement un caractère orageux. Les cumuls attendus sont exceptionnels particulièrement dans les hauts de l'île. Ces pluies arrivent sur des sols déjà saturés, aggravant les effets indésirables de ces fortes précipitations.

Vents forts : Avec le passage du Cyclone Tropical DUMAZILE à plus de 400km à l'Ouest de la Réunion, le vent de secteur Nord-Est puis Nord se renforce. En journée, les rafales peuvent dépasser les 100km/h principalement dans les hauts et la région des plaines.