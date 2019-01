Les victimes de l'incendie de Courchevel seraient des Comoriens

La radio France Bleu Pays de Savoie révèle ce matin que les deux victimes de l'incendie survenu vers 4h30 dimanche matin à Courchevel, un homme et une femme, seraient d'origine comorienne.



Le feu, dont les causes et l’origine restent pour le moment indéterminées, s’est déclaré dans un bâtiment accueillant des saisonniers, parmi lesquels figurent des ressortissants étrangers.



A l’arrivée des pompiers, la situation était déjà critique, l’incendie s’étant déjà généralisé et embrasant les deux derniers niveaux du bâtiment.



Les pompiers n'ont maîtrisé le feu quatre heures plus tard.



On dénombre 25 blessés, dont quatre grièvement, parmi lesquels deux personnes qui ont sauté du balcon pour échapper aux flammes.



Parmi les décombres, les sauveteurs ont retrouvé deux corps. On apprend ce matin qu'il s'agirait de ressortissants comoriens, venus travailler comme saisonniers pour un groupe hôtelier très implanté sur la station.