Les vergers du soleil: L'immeuble L'immeuble fantôme de sadeck dindar à La Possession

Ce qui n'empêche pas la consommation d'énergie. "Tous les soirs, vers 18 heures, l'immeuble s'éclaire, jusqu'au matin" , explique Raphaël Mitra, en litige judiciaire pour l'indemnisation de son mur de soutènement, cassé lors des travaux. "Il a été condamné à m'indemniser en 2011, mais il ne s'exécute pas. J'ai fait des commandements d'huissier, le compte est vide".



Un aspect sanitaire est également pointé du doigt. "Les espaces destinés aux fleurs se remplissent d'eau quand il pleut, c'est propice aux gites larvaires", ajoute en effet Théo Tiburce, en litige lui aussi, pour bornage judiciaire. "Dès l'origine on avait vu que le bâtiment était mal implanté, mais il a continué", se désole-t-il.



Pour rappel, la voie d'accès aménagée par le promoteur fait, depuis le départ, grincer des dents. En cause : son étroitesse, la largeur n'étant que de 3m20 (au lieu de 5 mètres minimum). "Les véhicules ne peuvent pas se croiser, les secours ne peuvent pas faire demi-tour", rappellent ceux qui se sont constitués en collectif il y a plusieurs années.



Frustrés et exaspérés, les riverains ignorent pour l'heure ce qu'il adviendra de cet immeuble. "C'est un gros gâchis. Pour moi le mieux serait la démolition", avoue Théo Tiburce.