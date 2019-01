Les ventes de voitures augmentent encore à La Réunion

+4 % de ventes de voitures en 2018 sur notre île, et ce malgré le mouvement des gilets jaunes, indiquent nos confrères du JIR. Ce sont plus de 32000 véhicules qui ont ainsi été vendus l'année dernière à La Réunion.



En haut du classement, on retrouve les marques, Peugeot, Renault, et Citroën. La Clio IV reste le modèle le plus vendu à La Réunion, suivi de la Peugeot 208 et de la Citroën C3.



L'année qui vient de s'écouler vient également marquer la tendance du recul du diesel au profit de l'essence.