Les véhicules de plus de 7,5 tonnes exceptionnellement autorisés à circuler ce week-end

Les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exceptionnellement autorisés à circuler samedi 22 et dimanche 23 décembre 2018, indique la préfecture dans un communiqué.



Les véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC qui œuvrent pour la sécurité des usagers, le réapprovisionnement et le retour à la normale de l’activité économique sont autorisés, par dérogation, à circuler du samedi 22 décembre 2018 à 22h00 au dimanche 23 décembre 2018 à 22h00.



Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l’autorité compétente, de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation.