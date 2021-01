Les variants, Quésaco ?

Le Coronavirus Sars-CoV2, que nous avons connu jusque là, se multiplie dans l'organisme hôte qu'il infecte, comme tous les virus.



Cette multiplication s'accompagne de quelques "modifications" du génome, encore appelées mutations. La plupart des mutations sont silencieuses. Parfois, une mutation entraîne l'émergence d'une nouvelle souche de virus, légèrement différente, que l'on appelle variant.



Le premier variant dénommé VUI-202012/01 (pour Virus Under Investigation) est apparu au Royaume-Uni en septembre dernier.



Ces variants semblent plus contagieux que la souche initiale. Les mutations touchent principalement la protéine responsable de l'accrochage du virus aux voies respiratoires. On a ainsi observé une plus forte transmissibilité de ces variants.



Les 3 principaux variants détectés à ce jour sont :

- Le variant britannique, VOC 202012/01

- Le variant sud-africain, 501Y.V2

- Le variant brésilien, B.1.1.28



Le réel souci avec ces variants, c'est qu'ils peuvent aider le virus à contourner la protection immunitaire conférée par une infection antérieure ou par la vaccination.



Ces variants remettent-ils l'efficacité des vaccins actuels ?



C'est cette perspective "d'évasion immunitaire" qui préoccupe les scientifiques, avec en ligne de mire la question de l'efficacité des vaccins.



Le 8 janvier, BioNTech et Pfizer, les fabricants du principal vaccin administré dans le monde, ont assuré que ce dernier était efficace contre la mutation N501Y (nom scientifique de la mutation du variant sud-africain) de la protéine spike présent dans l'ensemble des variants toutes origines confondues.



On a observé que la prévalence de ce variant sud-africain est plus élevée chez les personnes jeunes sans comorbidité et qu'elle conduit chez ces patients à des formes plus graves de la maladie que les autres variants.



Cette mutation N501Y est également présente dans le variant britannique VOC 202012/01 observé fin 2020 au Royaume-Uni.



501.V2 serait donc plus contagieux, mais ne provoquerait pas de forme plus sévères.



Le variant anglais serait 40% à 70% plus transmissible comparé au coronavirus "classique", et serait 30% plus mortel.



Au Japon, le lignage brésilien B.1.1.28, renferme un nombre très élevé de changements génétiques. Il comporte 12 mutations d'acides aminés dans la protéine spike, notamment les mutations N501Y, E484K, K417T.



P.1 est un descendant de ce lignage B.1.1.28.



Ce variant P.1 est porteur d'une signature génétique très particulière, véritable constellation de mutations. Il renferme notamment 17 changements uniques en acides aminés, 3 délétions (perte de matériel génétique) et 1 insertion, c'est-à-dire un ajout de nucléotides.



Dans certains cas, le pouvoir neutralisant des anticorps était réduit à plus de 10 fois.



La question d'une réinfection se pose, même si l'on a déjà été contaminé par la Covid-19, il est possible de retomber malade via ces variants. Il est donc important d'être encore plus vigilants et de continuer à respecter les gestes barrière et même à les exagérer, comme le préconisent les nouvelles mesures de distanciation sorties cette semaine.