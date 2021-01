La grande Une Les vaccins arrivent mercredi et les mesures anti-covid devraient être reconduites le 15 janvier

Entamée le 26 décembre dernier en métropole, la vaccination pourra commencer le 15 janvier à La Réunion. Les premiers vaccins arriveront ce mercredi. Par Marine Abat - Publié le Mardi 12 Janvier 2021 à 19:26





Si deux types de vaccins ont été autorisés en France, le BioNTech-Pfizer et Moderna, seul le premier composera les 4700 doses qui arriveront demain sur notre île. Pour mémoire,



Les mesures anti-covid parties pour être reconduites



Comme en métropole, le public fragile et certains professionnels à risque seront les premiers concernés. Pour l'instant, plus de 138.000 personnes ont été vaccinées en France depuis le 26 décembre, dont 159 en Martinique et 96 en Guadeloupe. À compter du 18 janvier, la vaccination s’ouvrira aux plus de 75 ans.



Notons en outre que les mesures anti-covid applicables sur notre territoire (interdiction des rassemblements, port du masque, fermeture des bars et restaurants à 00h30...), en vigueur jusqu'au 15 janvier, devraient être reconduites.



Les vaccins contre la Covid arriveront ce mercredi, pour un début de vaccination prévu le 15 janvier, apprend-on à l'issue de l'audio-conférence qui s'est tenue entre les maires et le préfet ce mardi après-midi. Notre île devrait dans un premier temps compter huit centres de vaccination (deux par micro-région). Les quatre hôpitaux sont concernés ; des discussions doivent encore permettre de déterminer les autres espaces qui seront impliqués.

un super congélateur a été réceptionné le 28 décembre dernier pour accueillir ces produits qui doivent être conservés sous la barre des 70°C.

Le préfet et l'ARS devraient apporter des précisions sur les mesures de lutte anti-covid et sur la stratégie vaccinale lors d'une conférence de presse prévue ce jeudi après-midi.



