Les vacances écolos lancées à Saint-Paul

Lancement des vacances écolos ce mercredi 15 juillet 2020 ! La Ville de Saint-Paul propose des ateliers thématiques gratuits aux enfants de 6 à 11 ans pendant les vacances scolaires.Ces activités se déroulent uniquement les mercredis 15, 22, 29 juillet et les 5 et 12 août 2020, de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 15h30.Retrouvez ci-dessous les photos prises lors des ateliers organisés ce mercredi 15 juillet.Les ateliers abordent plusieurs thématiques. Création de mobile en origami, de porte-clé, photo, bouturage, tressage, attrape-rêve, carillon, fabrication d’instruments de musique, de cerf-volant, de kokedama…Les inscriptions restent obligatoires. Par mail (bruno.abner@mairie-saintpaul.fr) ou par téléphone au Service Développement Durable : 02 62 34 49 28.En raison du contexte sanitaire actuel lié au Covid-19, les places sont limitées avec 10 enfants maximum par atelier. Soit 20 marmailles accueillis chaque jour (10 le matin et 10 l’après-midi). Les gestes et les mesures barrières sont bien évidemment appliqués en fonction du protocole sanitaire actuel. Restez prudents.