Les vacances aux musées

Kélonia



Kélonia, l’observatoire des tortues marines, est un centre de sensibilisation à l’environnement sur le thème des tortues marines réparti autour de 1 500 m3 de bassins alimentés en eau de mer, des locaux pédagogiques et scientifiques et 1 500 m2 d’espaces extérieurs. Le musée participe aux programmes de recherche de protection des tortues marines et de leurs habitats à La Réunion et dans l’océan Indien. L’observatoire a engagé pour cela des partenariats avec des équipes du monde entier. Le centre de soins de Kélonia accueille les tortues blessées ou malades, pour les relâcher en mer une fois guéries. Il est proposé 5 visites guidées par jour à 10h00, 11h30, 14h00, 15h15 et 16h30. Kélonia dispose d’une boutique, vitrine de l’artisanat local, qui propose un choix unique d’objets autour des tortues marines ainsi que de produits « éco-citoyens » déclinés autour de 4 thèmes : nature, austral, citoyen et unique, pour ceux vendus exclusivement à Kélonia.



CONTACT



46 Rue du Général de Gaulle 97436 Saint-Leu

- 0262 348 110

- kelonia@museesreunion.re >

- www.museesreunion.re/musee/kelonia

- Facebook : @KeloniaRMR

- Du lundi au dimanche de 9h à 18h Fermeture de la billetterie à 17h

LA CITÉ DU VOLCAN



Rénovée par la Région Réunion de 2010 à 2014, la Cité du Volcan a ouvert ses portes au public le 5 août 2014. Ce pôle d’attraction touristique de premier plan est également un centre pédagogique et scientifique international. L’équipement de 6000 m2 propose une muséographie innovante qui intègre de nombreux dispositifs et maquettes interactifs. Le visiteur peut ainsi faire sa propre visite du muséum et s’approprier les différentes connaissances de l’histoire géologique de La Réunion. Cette muséographie d’immersion est obtenue par l’utilisation de nombreux dispositifs innovants et interactifs tels que la projection holographique, la réalité augmentée, les surfaces « multitouch » grand format, les ambiances sonores et visuelles... L’ensemble de ces procédés technologiques place le visiteur dans des conditions reproduisant certaines caractéristiques des volcans et lui permet d’éprouver des sensations et de vivre pleinement le propos de l’exposition. Un espace dédié au jeune public permet de se détendre, proposant des jeux sur la thématique des volcans. Chaque dimanche, retrouvez la mascotte « Ti’Krator » dans les allées de la Cité du Volcan pour une animation/déambulation des plus ludiques (de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30).



CONTACT



RN3 Bourg Murat 97418 Plaine des Cafres

- 0262 590 026

- citeduvolcan@museesreunion.re

- www.museesreunion.re/laciteduvolcan

- Facebook : @VolcanRMR

- Lundi : de 13h à 17h

Du mardi au dimanche de 9h30 à 17h Fermeture de la billetterie à 16h15

MADOI



Le Musée des arts décoratifs de l’océan Indien (Madoi), labellisé Musée de France, se situe à Saint-Louis sur un ancien domaine agricole, celui de Maison Rouge. Riche d’une histoire de 300 ans, le Domaine de Maison Rouge est le dernier domaine caféier du XVIIIe siècle parvenu jusqu’à nous avec son organisation spatiale et ses développements successifs. Les anciennes écuries accueillent aujourd’hui les expositions temporaires et thématiques du musée. Mobiliers, textiles, porcelaines, objets d’arts... illustrent les échanges ainsi que la diffusion des cultures, des arts et des techniques de fabrication dans l’océan Indien. Découvrez également la caféière replantée en Arabica, Bourbon pointu, sur plus d’un hectare !



CONTACT



17 A, ch. Maison Rouge 97450 Saint-Louis - 0262 912 430 - accueil.madoi@museesreunion.re > www.madoi.re - Facebook : @StellaRMR

Lundi : de 13h à 17h30

Du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30

Fermeture de la billetterie à 16h15

STELLA MATUTINA



Le Musée Stella Matutina, installé dans l’ancienne usine sucrière du même nom, a ouvert ses portes en 1991. Pendant 20 ans, les publics, Réunionnais ou touristes, y ont découvert les techniques industrielles de la fabrication du sucre de canne, ainsi que des informations sur l’histoire de La Réunion et de sa population. La Région Réunion a entrepris en 2011 une réhabilitation totale du musée et du site, fondée sur un nouveau projet scientifique et culturel. Stella Matutina dispose de l’appellation « Musée de France ». Le nouveau musée propose un parcours dans l’histoire croisée du sucre et de l’île Bourbon, qui met en lumière les particularités culturelles et économiques de cette île de l’océan Indien. Le nouveau musée Stella Matutina comprend sur 3700 m2 : un musée, un auditorium dernière génération de 400 places, un cinéma 4D, des espaces pédagogiques, un centre de documentation, des salles de réunions, une boutique et une salle d’exposition temporaire.



CONTACT



6, Allée des Flamboyants 97424 Piton Saint-Leu

- 0262 345 960

- stella.reservations@museesreunion.re

- www.museesreunion.re/stellamatutina

- Facebook : @madoireunion _ Du mardi au dimanche de 9h à 17h30 Fermeture de la billetterie à 17h

