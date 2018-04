Les usagers du port de St-Gilles réfutent l'argument des impayés quant au délabrement des lieux

La CCIR, qui est en charge du port de Saint-Gilles, estimait lors d'une conférence de presse mardi dernier que le non-paiement des loyers par 30% des usagers du port de plaisance, empêche le bon entretien de celui-ci.Le collectif des usagers du port de Saint-Gilles ne se satisfait pas de cette explication, et accuse la CCIR de négliger l'entretien du port, haut lieu touristique de La Réunion. Selon Guylain Moutama, président de l'association des usagers, la CCIR n'assume pas ses responsabilités et n'effectue pas des travaux nécessaires à la sécurité.Monsieur Moutama nous relatait ce mercredi matin un accident survenu samedi soir dernier, heureusement sans conséquence dramatique : un homme est passé au travers des lames d'un des pontons du port. Guylain Moutama estime que les pontons sont dangereux car vétustes.Le collectif a adressé une lettre (ci-dessous) en réponse à Aziz Patel, président de la CCIR, dans laquelle il récuse l'argument des impayés, et réclame des travaux de sécurisation."70% payent leur loyer, qu'est-il fait pour leur apporter un service minimum?" interroge Guylain Moutama.