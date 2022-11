La grande Une Les urgentistes ramènent à la vie un jeune homme après un plongeon dans la rivière des Marsouins

Un jeune homme qui s'adonnait en ce début d'après-midi à des plongeons dans une rivière à Saint-Benoît n'est plus remonté à la surface. Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 5 Novembre 2022 à 15:16

Si son état de santé venait à se stabiliser dans les prochaines heures, un jeune homme devra une fière chandelle aux urgentistes qui ont réussi à le ramener à la vie après de longues minutes passées sous l'eau.

Ce samedi vers 13h30, les secouristes ont été alertés qu'une noyade était en cours à la rivière des Marsouins située à Saint-Benoît. Les pompiers et les médecins du Smur se sont dépêchés sur les lieux. Le jeune homme a finalement pu être localisé et remonté à la surface après environ 10 minutes passées sous l'eau.



Grâce aux massages cardiaques prodigués, les urgentistes ont réussi l'exploit de retrouver un pouls sur la victime. Elle a été transportée de toute urgence au CHU. La victime a 25 ans et est originaire du Tampon.



Selon les premiers éléments, une bande d'amis s'amusait à sauter depuis le pont de la rivière des Marsouins lorsque l'accident de baignade s'est produit. Ne voyant pas leur ami remonter à la surface après son plongeon, ils ont fini par appeler les secours.



Une enquête de gendarmerie a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances de cet accident et notamment déterminer l'état de sobriété des personnes présentes.