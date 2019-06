Les urgences du CHU Sud en grève ce Jeudi

Ce jeudi 6 juin, un débrayage se tiendra devant les urgences du CHU Sud à partir de 17h. Ce mouvement de contestation a été annoncé via un communiqué de la CFTC.



Cette grève est notamment soutenue par la députée de La Réunion Nathalie Bassire.



Les revendications du corps médical concernent le manque de personnel et les conditions de travail de plus en plus compliquées. Les attentes trop longues pour la prise en charge des patients sont notamment pointées du doigt par la députée. La situation est actuellement handicapante pour les agents hospitaliers, ainsi que les patients.



La CFTC et le personnel soignant se disent "au bord du gouffre".