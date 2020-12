A la Une . Les tubes de l'été sont en ligne, lequel est votre préféré ?

Des dizaines d’artistes de La Réunion ont publié sur les plateformes de streaming des chansons rythmées et enjouées sur les dernières heures pour lancer les vacances ! Découvrez ces oeuvres dont une et plusieurs pourraient devenir votre hymne des fêtes ! Par Baradi SIVA - Publié le Dimanche 20 Décembre 2020 à 14:18 | Lu 313 fois

Sur la dernière semaine des vacances scolaires et même quelques heures après la fin des cours, un grand nombre d’artistes réunionnais a décidé de mettre en ligne des chansons pour lancer les festivités de fin d’année !

Zinfos974 vous propose un tour d’horizon des différentes réalisations mises en ligne très récemment. À vous de nous dire quelle est votre préférée dans notre sondage à la fin de la liste !



DJ Bob ft. Jouns Mr - Boukanaz



On commence avec un artiste au sommet de sa hype depuis plusieurs mois, DJ Bob. Le prodige du Kartel Prod s’allie avec Jouns Mr pour “Boukanaz”, on ne parle pas de pousse mais d’une autre passion très à la mode : la chicha !







Black-T (feat Alex) - Met Encor



Le Portois a bien l’habitude d’ambiancer les anniversaires et les fêtes familiales (même lorsqu’elles sont limitées à 6 personnes). Il est accompagné par Alex de C Family TV. Et Jody fait une apparition très remarquée dans le clip.









PLL - Dansé (Danse Vidéo)



C’est sûrement le clip qui s’est le plus fait remarquer ces derniers jours. Le trio saint-louisien s’est attaché de grands noms de la vie publique réunionnaise pour promouvoir une vidéo version danse comme Azuima Issa et Marie-Alice Sinaman pour ne citer qu’elles.







VJ Awax ft McBox - On Oublie



Le clip est extrait de la deuxième compilation Run Hit. Le texte mélange le Créole et le Français comme le clip alterne les images MCBOX en train d’acheter un







T-Matt - MARS (Freestyle la Naza)



Le Saint-Andréen revient sur un registre rap plus street. Il fait appel dans le clip à un alter ego surprenant : une fillette.







Kaf Malbar - Zion



Le Roi de Dancehall change de registre avec son projet reggae #KingKafMalbar. À quelques jours des vacances,







Alaza X Nicko - Kaz en tol



Le duo infernal revient après une trop longue pause. Sur une production de SSkyron, Alaza X Nicko sont fidèles à eux-mêmes et à leur style de trap survitaminée.







Joe Rem - Autothune



L’EP du 240gang à peine sorti, Joe Rem nous présente déjà son projet solo dont le premier extrait est “Autothune”. Avec un flow toujours très agressif et règle quelques petits comptes...







Comoriano ft DJ Sanjiva - Nou Défoule



Le Kartel Prod nous propose un hymne à la danse avec un ragga, de quoi s’ambiancer très vite pendant les fêtes.







Fayazer - Wyawé



De la trap toujours très puissante de la part de Fayazer :







R One - Gros Billet



Vous l’avez vu derrière MCBOX dans “On Oublie”. R One est l’un des protégés de VJ Awax et “Gros Billet” se trouve d’ailleurs sur la compilation Run Hit Vol. 2. MCBOX vient le soutenir dans le clip mais ne prend pas part à la chanson qui n’est pas pour les lovers…







Kaf Malbar ft. Rikos - Kick It



Ce n’est pas le même Kaf Malbar que vous avez vu trouvé plus haut. Là, c’est #AnFouPaMalStaya, un savant mélange de rap et de dancehall, d’Anglais et de Créole pour envoyer un message très clair à la concurrence (#melanzpa)...







La Zoone - Casser le dos



Le collectif de Sudistes composé Mik’L, Lokess, Tatase, Capitaine, 410GDeYass, Sakay, Omar et Air One propose 5 minutes de flows divers et variés, quelque part entre GTD (St-André) et le 13 Organisé (Marseille).







Biloot - Va Da Ou



Le membre de New Generation qui a été le plus discret sur la scène musicale pendant la dissolution temporaire du groupe propose comme ses acolytes un projet solo en cette fin d’année.







Olivier Brique - Mi na le Love



Du reggae romantique pour cette fin d’année avec Olivier Brique qui ne déroge pas d’une recette qui marche très bien pour lui.







Idriss Lossa - Dans le trankil



Une instru efficace et des punchlines à gogo (l’artiste a pris le temps de publier les paroles de la chanson en commentaire) sont la recette d’un succès assuré pour Idriss Lossa qui s’est entouré de Joy Production et de nul autre que Cg Flow...







Kanasel - Piton Lamour



Pas forcément un prétendant au titre de tube de l’été mais une initiative très originale (comme à son habitude) de Kanasel avec une balade en Créole avec un clip “artisanal” du plus bel effet.







De son côté, le Nirvana Studio a choisi d’éviter les embouteillages sur les plateformes de streaming et a pris le chemin des vacances bien plus tôt, notamment avec



Ils ne sont pas les seuls à avoir dégainé plus tôt, comme Tatane et DJ Mimi qui ont lancé “

Pareil pour WizDom en featuring avec LJB sur “



Quant à DJ Yaya, il a choisi de participer au projet de Blacka “ La concurrence fait donc rage (comme toujours) dans le milieu musical réunionnais. Le Kartel Prod, Dada House et Run Hit sont les labels les plus prolifiques, mais le maître de la Gommance - en retrait en ce moment - est tout de même à la baguette d’un sérieux prétendant au titre de tube de l’été.De son côté, le Nirvana Studio a choisi d’éviter les embouteillages sur les plateformes de streaming et a pris le chemin des vacances bien plus tôt, notamment avec Haut Débit de Barth qui compte déjà plus de 300.000 vues en 1 mois.Ils ne sont pas les seuls à avoir dégainé plus tôt, comme Tatane et DJ Mimi qui ont lancé “ Sorry ” la semaine dernière.Pareil pour WizDom en featuring avec LJB sur “ Roule ayer ”.Quant à DJ Yaya, il a choisi de participer au projet de Blacka “ Ti FLer ”, car les fêtes de fin d’année est aussi un moment où l’on pense à nos proches qui nous ont quittés. Le DJ résident de la Villa pourrait toutefois nous surprendre lundi avec “Woman” de Jona.



Vous avez tout écouté ? C'est le moment de voter :









