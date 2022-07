Communiqué Les trois chambres consulaires se mobilisent pour les entreprises

Les représentants des trois chambres consulaires de l’île proposent aux pouvoirs publics un accompagnement adapté aux TPE-PME en difficulté. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 5 Juillet 2022 à 17:20

Le communiqué :



Porte-parole de la quasi-totalité des entreprises du département, les 3 chambres consulaires expriment d’une même voix une forte préoccupation sur l’avenir économique et les emplois à la Réunion et proposent aux Pouvoirs publics un accompagnement adapté aux TPE-PME en difficulté.



Le prix des carburants : une nouvelle fois au cœur de l’actualité économique et sociale



• Au 1er juillet 2022 : une hausse du prix des carburants à un niveau jamais atteint à la Réunion et qui frôlent la barre des 2 euros pour le sans-plomb ;



· Une flambée qui s’ajoute à une série d’augmentations déjà constatées : fret, intrants, matériaux ;



· Tous les secteurs d’activités et tous les profils d’entreprises impactés : alimentation, bâtiment, production et services ;



· Toutes les filières de production végétale et animale sont confrontées à l’absence de garanties quant à la pérennité des exploitations.



Les tensions inflationnistes accentuées par la crise ukrainienne



· Les facteurs de production impactés : énergie, carburant, fret, matières premières, intrants, alimentation animale ;



· Des ruptures d’approvisionnement ;



· L’augmentation des coûts de production ;



· Une nécessité de surstockage et des flux sous tension.



Des inquiétudes à court et moyen terme pour nos chefs d’entreprise



· La dérégulation de l’ensemble des marchés mondiaux depuis la crise sanitaire du Covid-19 ;



· L’état du passif des entreprises ;



· Des dépenses supplémentaires qui pèsent sur les comptes des entreprises et le pouvoir d’achat de notre clientèle ;



· La multiplication des impacts liés aux aléas climatiques.



Nos demandes :



• Mise en place d’une concertation avec l’État et les collectivités territoriales pour un Plan régional de Résilience économique et sociale :



o Adaptation des critères des mesures d’aide du Plan de Résilience nationale au tissu économique des DOM constitué essentiellement de TPE : plus en lien avec les caractéristiques et les besoins de nos entreprises (report et remise des charges sociales et fiscales, facilités de trésorerie ;



o Faciliter et sécuriser l’accès des TPE-PME à la commande publique avec des modalités de révision des prix intégrant les critères de l’imprévision.



• Meilleure régulation des marchés



o Transparence et régulation des prix pour éviter les pratiques abusives et les dérives tarifaires ;



o Renforcer les moyens d’investigation et d’action de l’OPMR.



• Un accompagnement renforcé des entreprises en difficulté par :



o La sauvegarde des entreprises relevant notamment des secteurs traditionnels et de proximité faiblement éligible aux dispositifs existants (Plan de Résilience) ;



o La mise en place d’un dispositif d’aide simple et accessible au plus grand nombre des entreprises, à l’instar de l’aide exceptionnelle mise en place lors de la crise sociale des Gilets Jaunes ;



o La mobilisation des 3 chambres consulaires CAR, CMA et CCIR, comme interlocutrices privilégiées des entreprises pour le montage des dossiers d’aide.



