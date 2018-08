Les trois alpinistes morts dans le massif du Mont-Blanc vivaient à La Réunion

Trois alpinistes sont morts jeudi vers 10h30 sur le chemin retour de leur ascension du Mont-Blanc dans le département de la Haute-Savoie. Selon les informations de France Bleu, les victimes sont des hommes âgés de 49, 55 et 56 ans. Tous originaires de métropole, ils vivaient actuellement à La Réunion et étaient en vacances dans le massif du Mont-Blanc.



Le probable dévissage de l’un des alpinistes aurait entraîné la chute des deux autres alpinistes de cordée. L'accident s’est déroulé au niveau des dômes de Miage à plus de 3600 mètres d'altitude.



Ayant entamé leur progression dans le massif vers 4H du matin ce jeudi, les trois alpinistes amateurs n’étaient pas accompagnés par un guide professionnel de haute-montagne, a précisé le Peloton de gendarmerie de haute montagne de Haute-Savoie.



La quatrième personne du groupe n'était pas dans la cordée au moment du drame. Elle attendait dans le refuge des Conscrits. Il s'agirait de la compagne de l'une des trois victimes, selon la préfecture de Haute-Savoie citée par France Bleu.